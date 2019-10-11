شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودى: إعادة الهيكلة أهم عوامل ارتفاع نسبة المساكن المملوكة لسعوديين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر، أن خضوع منظومة الإسكان لإعادة هيكلة جذرية طيلة السنوات الثلاث الماضية كان من أهم العوامل التى أسهمت فى ارتفاع نسبة المساكن المملوكة لسعوديين لأكثر من 62%.
وذكر لقناة "الإخبارية" أن من أبرز تلك العوامل إقرار برنامج الإسكان كأحد برامج رؤية المملكة 2030، ووضع المستهدفات فيما يتعلق بنسبة التملك وأيضًا اكتمال منظومة الإسكان من جهة التطوير العقارى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تمويل الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافة إلى إنشاء برنامج سكنى كبرنامج تنفيذى أتاح خيارات متنوعة ومتعددة أمام الأسر السعودية كالبناء الذاتى، والبيع على الخريطة والوحدات السكنية الجاهزة والتمويل المدعوم.
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