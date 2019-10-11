دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان عن كاميرة Nikon Z 50 بدون مرآة داخلية وسعر 1000 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Nikon عن أحدث إصدار من الكاميرات التي تأتي بتصميم مع مستشعر crop وبدون مرآة داخلية Nikon Z 50، والتي تضم مستشعر APS-C بدقة 20.9 ميجا بيكسل مع ميزة تحرير الصور في الكاميرة، وتنطلق بسعر 1000 دولار.

تنطلق كاميرة Nikon Z 50 بميزة تعديل الصور مدمجة في الكاميرة، لتدعم المستخدمين في التنقل والرحلات على الوجه الأمثل، بشكل خاص مع التصميم صغير الحجم للكاميرة.

تجمع كاميرة Nikon Z 50 بين بعض مميزات الكاميرات المميزة بمستشعر إطار كامل مثل Z 6 و Z 7 في الحجم الصغير مع مستوى تسعير أقل، إلا أنها تفتقر لميزة التثبيت البصري للصور.

وتنطلق كاميرة Nikon Z 50 بمستشعر APS-C بدقة 20.9 ميجا بيكسل، وهو مستشعر جديد مستوحى من كاميرة D500 DSLR، كما تدعم الكاميرة عدسات Z-mount، حيث من المقرر أن تدعم العدسات ومستشعر crop في الكاميرة إنتاج صور بأعلى جودة، كما تقدم Nikon أيضاً اثنان من عدسات crop بدون مرآة داخلية مع Z 50.

وتأتي العدسات الأولى Nikkor Z DX بطول بؤري من 16 – 50مم، مع فتحة عدسات f/3.5-6.3 VR ، بينما تأتي العدسات الثانية Nikkor Z DX بطول بؤري من 50-250مم، مع فتحة عدسات f/4.5-6.3 VR.

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كما تتميز كاميرة Z 50 بضبط تلقائي hybrid للصورة، مع تركيز تلقائي في 209 نقطة، وتغطية أفقية للإطار بنسبة 87%، وأيضاً تغطية رأسية بنسبة 85%، أيضاً تحتوي الكاميرة على تقنية التركيز التلقائي على العين التي قدمت في Z 6 و Z 7، حيث تعد كاميرة Z 50 أول كاميرة بمستشعر crop تدعم تقنية التركيز التلقائي على العين.

وتضم كاميرة Nikon Z 50 مستشعر Expeed 6 الذي يدعم الكاميرة في ميزة التصوير المستمر حتى 11 إطار لكل ثانية، مع دعم ISO حتى 51200 نقطة، كما تدعم الكاميرة دقة 4K في تسجيل الفيديو عند 30 إطار لكل ثانية، كما تضم الكاميرة مجموعة من الأدوات لميزة التحرير المدمجة في الكاميرة.

كاميرة Nikon Z 50 تدعم أيضاً تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية، مع time-lapses، ومقبس لميكروفون ستريو، كما تدعم الكاميرة الإتصال عن طريق Wi-Fi أو البلوتوث، لدعم نقل ملفات الصور JPEG، أو RAW، أو مقاطع الفيديو.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان عن كاميرة Nikon Z 50 بدون مرآة داخلية وسعر 1000 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.