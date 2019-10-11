مكتوم بن محمد: دبي تتقدم مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أن عملية التنمية الشاملة بما تتضمنه من جهود التطوير التكنولوجي في دبي، التي يتم تنفيذها في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز مكانة الإمارة يوماً بعد يوم في مقدمة مسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة بشكل عام، بما تحتضنه من أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، وبما تنفذه من مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه معرض جيتكس للتقنية حيث تفقد سموه عدداً من الأجنحة الحكومية على مستوى الدولة إضافة إلى منصات دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض، وتعرف على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها تلك الجهات في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة.

وأشار سموه إلى تنامي أهمية معرض «جيتكس» كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم وأهم مطوري التطبيقات والحلول الذكية بما يطرحه الحدث من فرصة للقاء القائمين على قطاع التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وما يؤهل له من زيادة إمكانية التعاون في اكتشاف مزيد من الفرص والتقنيات التي تسهم في تحقيق رفاه المجتمعات وتضمن السعادة لأفرادها، في الوقت الذي أصبح اعتماد وتطبيق الحلول الذكية ركيزة أساسية لكافة عمليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما تضيفه تلك الحلول من قيمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها والارتقاء بجودتها وتسريع أسلوب تقديمها وتيسير سبل الحصول عليها.

وقال سموه عبر «تويتر»، زرت معرض جيتكس 2019. عاماً بعد آخر، يعزز معرض التكنولوجيا الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاع التقنيات الحديثة، ولاعب رئيسي في قيادة مستقبل التحول الرقمي في المنطقة وخلق قطاعات عمل جديدة تستقطب مئات الآلاف من الشباب.

وأضاف سموه: أكثر من 4500 شركة من 100 دولة تستعرض إبداعاتها وابتكاراتها التقنية الجديدة في «معرض جيتكس 2019» الذي تحول إلى أكبر منصة معرفية لاستعراض أحدث ما توصل إليه العقل البشري، ضمن بيئة ابتكارية تسعى لاستثمار تقنيات المستقبل في تحقيق رفاه المجتمعات وازدهارها بتوفير حلول ذكية لتحديات تنموية.

وقد تفقّد سموه خلال الزيارة جناح حكومة أبوظبي الذي تشارك من خلاله 32 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة حكومة أبوظبي، واطلع سموه على المبادرات والمشاريع التقنية التابعة لتلك الجهات.

وزار سموه جناح حكومة الشارقة الذي شهد هذا العام مشاركة 33 دائرة وجهة حكومية تابعة للإمارة، حيث اطلع على الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية التي توفرها تلك الجهات لمتعامليها ضمن مختلف القطاعات، واطلع على المشاريع الجديدة التي أطلقتها بعض الجهات الحكومية للتسهيل على المتعاملين لإنجاز المعاملات من خلال العديد من التطبيقات الذكية. كما توقّف سموه عند جناح حكومة عجمان الذي يضم مشاركات 12 جهة حكومية، حيث استمع إلى شرح حول المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقدمها تلك الجهات في مجالات الخدمات الذكية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وشملت زيارة سموه جناح حكومة الفجيرة.

وتوقّف سموه خلال عند منصة وزارة الداخلية السعودية، حيث تعرّف سموه على ما تقدمه الوزارة من حلول ذكية تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة، والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة ومنها الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز المعلومات الوطني.

إلى ذلك، زار سمو نائب حاكم دبي أجنحة عدد من الدوائر المحلية المشاركة في المعرض حيث دشّن سموه خلال زيارته جناح محاكم دبي بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي «منصة العدالة الرقمية» التي تعد أول منصة عدالة قضائية رقمية في الشرق الأوسط، ومشروعاً مبتكراً يختصر المسافات، ويوفر الوقت والجهد والمال على المتعاملين، ويسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية، تكون في اتجاهين أو أكثر بين كل أطراف التقاضي تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.

كما زار سموه جناح النيابة العامة في دبي حيث استمع إلى شرح من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، حول النظام الإلكتروني «البلاغ الذكي» الذي يمكّن رجال الشرطة من الإبلاغ عن الحوادث المرورية البليغة وقت حدوثها وإرسالها إلى النيابة العامة عبر التطبيق الذكي، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق والمعاينة اللازمة للحوادث المرورية الخطرة.

وتفقَّد سموه منصة شرطة دبي، حيث استمع لشرح حول مشاريعها في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على الممتلكات وزيادة سرعة الاستجابة وإنجاز المعاملات التي تقدمها القطاعات الشرطية المختلفة، واطلع سموه على مشروع أول مركز شرطة عائم في العالم، الذي يقدم خدماته في «جزر العالم» ويلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، كما اطلع سموه على مشروع «عيون» الذي يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة ومنع الجريمة.

وتوقف سموه عند منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حيث استمع من اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، إلى شرح حول أحدث المشاريع التي تقدمها الإدارة خلال المعرض، ومنها «تجربة سفر ذكية».

كذلك، تفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة هيئة كهرباء ومياه دبي حيث تعرّف سموه على أبرز مشروعاتها ومبادراتها وخدماتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنها «خدمة الاستجابة الذكية».

وتضمّنت جولة سموه زيارة منصة هيئة الطرق والمواصلات حيث اطلع سموه على ما تقدمه الهيئة من ابتكارات ومشاريع شملت المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة وبوابات التعرفة الذكية في محطات مترو دبي، وبرنامج ربط العداد الذكي لمركبات الأجرة بهاتف المتعامل أثناء الرحلة، وكذلك التطبيق الذكي لحجز مركبات الليموزين ونظام المسار الذكي لفحص السائقين بالإضافة إلى عدد من الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة.

وتفقّد سمو نائب حاكم دبي منصة جمارك دبي حيث اطلع على أهم مشاريعها التقنية ومنها مشروع «محرك الإنتاجية» الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال زيادة إنتاجية الموظفين، وتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية.

وتوقّف سموه عند منصة هيئة الصحة في دبي حيث تعرف على ما تقدمه الهيئة من خدمات ومبادرات وتطبيقات ذكية تهدف إلى تقديم خدمات سهلة وميسرة تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق رضاهم، ومنها مشروع «دبي هيلث بوكينج. كوم» الذي يعد أول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط تتيح تجربة صحية مميزة من خارج الدولة إمكانية حجز موعد طبي، إضافة إلى تطبيق «DHA» الذي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض ونتائج تحاليل المختبر والفحوص الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد وخدمات التبرع بالدم وخدمات اللياقة الطبية.

واطلع سموه خلال تفقده المعرض على مشاريع ومبادرات بلدية دبي، ومنها «التفتيش الذكي»، ومشروع «السيارة الجيومكانية ذاتية القيادة».

واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في معرض جيتكس بزيارة مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» حيث اطلع على ما تقدمه المؤسسة من مشاريع وابتكارات تكنولوجية، ومنصات آمنة ضمن قطاع الاتصالات المتخصصة بما فيها سيارة الإسعاف الذكية المتصلة بشبكة الجيل الرابع باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار «الدرون» القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسيارة «تيسلا» المرتبطة بأنظمة غرف العمليات، إضافة إلى الابتكارات الذكية في مجال تجهيز سيارات الإسعاف ومتابعة الأطباء لحالات المرضى من خلال توفير المعلومات اللحظية عن وضعهم الصحي.