شركة هواوي تسجل رقما قياسيا للتحميل مع شبكة الجيل الخامس

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت شركة هواوي Huawei أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لسرعة بيانات الوصلة الهابطة يبلغ 3.67 جيجابت في الثانية باستخدام هواتف ذكية متعددة مدعومة بتقنية 5G عبر خلية واحدة في زيورخ بسويسرا، أي ما يعادل 3670 ميجابت في الثانية أو أكثر من 58 مرة أسرع من تغذية 4G LTE.



وما جعل هذا الإنجاز أكثر إثارة هو أنه تم باستخدام شبكة 5 جيجاهرتز تحت 6GHz تابعة لمزود الخدمة اللاسلكية السويسري Sunrise.

وكانت Sunrise أول شركة تشغيل هواتف أوروبية تقدم خدمة 5G بالشراكة مع هواوي، ويتوفر لدى المزود اللاسلكي الآن إشارات 5G متوفرة في 262 مدينة في سويسرا، وهي تخطط لمواصلة العمل مع هواوي لتوسيع نطاق التغطية 5G لتشمل جميع أنحاء البلاد.

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وفي الولايات المتحدة، تقدم شركات الاتصالات اللاسلكية الرئيسية الأربعة 5G في أسواق محدودة، وتأمل T-Mobile باستخدام مزيج من إشارات النطاق المنخفض والمتوسط ​​و mmWave في إكمال أول شبكة 5G على مستوى البلاد في الولايات المتحدة العام المقبل.

ومن المتوقع أن تؤثر سرعات بيانات الجيل الخامس الأسرع بشكل كبير على الاقتصاد العالمي عند إنشاء صناعات وأعمال تجارية جديدة. ساعد الانتقال إلى 4G LTE على إنشاء صناعة rideshare التي تضم الآن شركتين تبلغ قيمتهما مليارات الدولارات (Uber وLyft).

ومع 5G، يمكن أن تصبح السيارات ذاتية القيادة حقيقة واقعية، وعند الحديث عن الواقع ستعمل 5G على تحسين تجارب استخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وحظرت الولايات المتحدة استخدام معدات شبكات هواوي بسبب المخاوف من احتواء معدات الشركة على أبواب خلفية جاهزة لإرسال معلومات استخبارية إلى الحكومة الصينية إذا طُلب منها ذلك.