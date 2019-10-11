شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عملاً تبحث صلة الفنون والعلوم في «لمحات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، الثلاثاء المقبل، الدورة الثانية من معرض «لمحات 2019.. فنون العلوم» في «مساحة المشروع».

ويقدم المعرض المستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، 12 عملاً فنياً تحمل توقيع علماء وفناني الجامعة الذين يعملون في مجال الأبحاث المبتكرة في الإمارات وحول العالم، وتتنوع الموضوعات التي يتناولها المشاركون في المعرض بين الأحياء والهندسة والكيمياء والرياضيات، وعلوم الفضاء والتغير المناخي، وتسلط الضوء على الفروق وأوجه الصلة بين الفنون والعلوم.

وطوّر كل فنان إبداعات فنية مستوحاة من أبحاثه عبر طيف متنوع من الوسائط الإبداعية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والفيديو والصوت والتركيبات الفنية.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في هذا المعرض الذي يقام تحت إشراف لوتشيا بيزيناتو، وتنظيم من إيفان كامبونوجارا، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في اختصاص علم النفس، وجاد محمود حلبي المشارك في برنامج الزمالة في الكيمياء لطلاب الدكتوراه الدوليين، وأليكسيس جامبيز، وألفارو يانيز، ونيكولاس ويبف، وجولي كونلي، وكلير إيريس، ودايان فولر، وديانا فرانسيس، ونيكولا فريسموث، وعائشة الحميري، وديفيد هولاند، ودينيس هولاند، وجون موخيكا، وكونستانتينوس بيتراكوبولوس، وسوشيترا سوندرام، وشيينوي وانج، وتمارا ويذرز، وماريا كوستانزا فيريرا، وجمانة الهاشمي، وجورج كورز، وفيليكس هاردمود بيك، وباركن سيمسك، وجيايون صَن، وسامر مدانات، وفرانشيسكو باريلا، وفيليب رودنبوج.