«غزوة أردوغان» تُهجّر 60 ألف سوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، للاجتياح البري العسكري التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، وأكدت مقتل 5 جنود أتراك تحتفظ بجثثهم، وقصفت خمس بلدات داخل العمق التركي، في وقت شنت فيه الطائرات الحربية التركية غارات مكثفة أسفرت عن مقتل 23 مدنياً. وأعلنت أنقرة السيطرة على بلدات في المنطقة، بينما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 60 ألفاً نزحوا من المنطقة التي تدعي أنقرة أنها «آمنة»، واستهدفت غارة تركية قافلة مدنية. وقتل 32 مدنياً بقصف تركي على مناطق شمال شرقي سوريا، وكذلك 5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. وتجدد القصف المدفعي التركي على تل أبيض، ورأس العين، في اليوم الثاني من الهجوم التركي لإقامة «منطقة آمنة» تبعد فيها الأكراد عن حدودها، لكن قوات «قسد» أعلنت مقتل 9 مدنيين في ضربات جوية تركية، وفي قصف على شمال شرقي سوريا.

قالت تركيا إن قواتها سيطرت على أهداف كانت قد حددتها في سوريا، وذلك في اليوم الثاني من الهجوم. وكتبت وزارة الدفاع التركية على «تويتر» الخميس، تقول: «أبطالنا من القوات الخاصة الذين يشاركون في عملية نبع السلام يواصلون التقدم شرقي الفرات». وذكرت في وقت لاحق أنه «تمت السيطرة على الأهداف المحددة».

وأظهر مقطع مسجل بثته قناة «سي إن إن ترك» رافعة تزيح جزءاً خرسانياً من الجدار الحدودي خلال الليل قبل الماضي، والقوات الخاصة تتحرك في صف بمحاذاة الحاجز.

وقال صحفي من «رويترز» في بلدة أقجة قلعة التركية، الحدودية، إن حوالي 30 عربة تحمل مقاتلين من المعارضة السورية والعديد من الشاحنات الصغيرة المزودة بأسلحة مضادة للطائرات كانت تتحرك على الجانب التركي من الحدود مع بلدة تل أبيض السورية.

وترافق هذه العربات والشاحنات نحو عشر عربات عسكرية تركية مدرعة. ولم تتضح وجهتها بعد. وقال شاهد من بلدة أقجة قلعة، في وقت سابق أمس، إن عدداً من الصواريخ أطلق عبر الحدود.

وقال شاهد آخر إن القوات التركية قصفت أهدافاً قرب رأس العين صباح أمس الخميس، وردت عليها قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الوزارة إن الجيش التركي أصاب 181 هدفاً للمقاتلين الأكراد في ضربات جوية وقصف بالمدفعية منذ بداية العملية شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة «فرانس برس» الخميس: «لم تتوقف محاولات التوغل» للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، وتشمل مناطق عدة «من شرقي رأس العين إلى غربي تل أبيض».

وأشار إلى «اشتباكات عنيفة جداً» تدور في منطقتي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق، عن تصدِّيها لمحاولات توغل في المنطقتين.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن الضربات الجوية قتلت ما لا يقل عن خمسة مدنيين وثلاثة من مقاتليها، كما أصيب عشرات المدنيين. وفر آلاف السكان من رأس العين باتجاه محافظة الحسكة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وكتب مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على «تويتر»، أن مقاتلي الجماعة تصدوا لهجوم بري شنته القوات التركية في تل أبيض.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وقوع اشتباكات عنيفة، مشيراً إلى غارات جوية تستهدف المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، مع استمرار للقصف المدفعي. وقال إن القوات التركية تمكنت من بسط سيطرتها على قرية يابسة الواقعة غربي مدينة تل أبيض، بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بغطاء بري وجوي، فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور في المنطقة، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.

وأفاد مراسل «العربية» أن غارة تركية استهدفت، الخميس، قافلة مدنية كانت في طريقها إلى مدينة تل أبيض. بدوره أفاد المرصد أن القصف الجوي التركي استهدف مدخل مدينة تل أبيض من جهة الرقة، تزامناً مع مرور سيارات لوفود عشائرية ومدنية قادمة من الرقة إلى مدينة تل أبيض للمشاركة في اعتصام «خيمة الدروع البشرية»، استنكاراً للعملية العسكرية التركية على المنطقة، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف القافلة أعقبه قصف بري من قبل القوات التركية استهدف ساحة الاعتصام، وأدى إلى سقوط جرحى في صفوف المعتصمين. وقال صحفيون من «رويترز»، إن الهدوء ساد أقجة قلعة، أغلب أوقات الصباح بعد إطلاق نار متقطع وسماع أصوات تحركات الدبابات في الصباح الباكر. وأضافوا أن انفجارات هزت تل أبيض أثناء الليل قبل الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن القوات دخلت سوريا من أربع نقاط، اثنتان منهما قريبتان من تل أبيض والأخريان قرب رأس العين التي تقع إلى الشرق.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أمس الخميس، أن 12 شخصاً أصيبوا بعد سقوط صواريخ وقذائف هاون أطلقت من سوريا على مناطق وبلدات على الجانب التركي من الحدود. وأضافت أن القذائف التي يعتقد أنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها فصيل كردي في سوريا تستهدفه القوات التركية، سقطت على مناطق في بلدات أقجة قلعة، وبيره جيك، وجيلان بينار ونصيبين.

وأفاد مراسل «العربية» أن 17 شخصاً في بلدة أقجة قلعة التركية المقابلة لبلدة تل أبيض جرحوا، جراء سقوط قذائف (قسد). وأظهر فيديو، دخاناً يتصاعد من إحدى أقجة قلعة التركية، الواقعة قبالة الحدود مع سوريا جراء القصف، لكن محطة «إن تي في» التركية أشارت إلى إصابة 8 أشخاص عقب سقوط قذيفة مورتر على مبنى حكومي في بلدة أقجة قلعة.

وقصف المقاتلون الأكراد السوريون على الأقل، خمس مدن مختلفة على الحدود التركية بعشرات قذائف الهاون منذ أن شنت تركيا هجوماً عبر الحدود ضد الجماعة، الأربعاء. وطُلب من السكان إخلاء المناطق الحدودية المباشرة والبقاء في منازلهم واتخاذ الحيطة والحذر. وجادلت تركيا بأن العملية ضرورية لأمنها القومي.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية إسقاط طائرة مسيّرة للقوات التركية في الأجواء السورية. وقال مروان قامشلو، وهو مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، إن الاشتباكات متواصلة في قرى حدودية مع القوات التركية المتقدمة.

وقالت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، إن العملية العسكرية لأنقرة قد تدفع إلى الفوضى وتهجير السكان، بينما أفاد المرصد السوري بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»، إن حركة النزوح المستمرة منذ الأربعاء، تركزت في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي وتشهد اشتباكات، لافتاً إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية، باتتا شبه خاليتين من السكان. (وكالات)