وقائع الحرب السورية في «موت بالجملة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في رواية «موت بالجملة»، الصادرة عن الدار العربية للعلوم، تبنى حياة الشخوص على أحداث حقيقيّة. (1975- 2017)، بهذا التنويه يُعرّف الكاتب فهد السيّابي روايته ويفتتح مشهده السردي بفعل الموت «كريم مات»، مات موتاً مجانياً عندما اختارَ بحماس وطواعية اللعب مع النار، نار سلطتين قويتين، تفرعت منها سلطاتٌ أخرى باتت أكثر فتكاً، لها نكهة الدم والنحر والفداء.. الخاسر الوحيد فيها هو الإنسان السوري.

في هذه الرواية يكتب السيّابي في فضاء الموت أو ما يصفه ب«كوميديا الموت الساخرة»، بصورٍ متنوعة، ومعانٍ مختلفة، تستند في روائيتها على الوضع السياسي في سوريا منذ منتصف سبعينات القرن العشرين وحتى عام 2011 وتمتد وقائعها إلى عام 2018، وتتمظهر الأحداث من خلال رصد حياة عائلة سورية فقدت واحداً من أبنائها في الحرب المستعرة بين الأطراف المتنازعة على السلطة.