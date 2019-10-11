شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدّم 177 طناً من الغذاء لأرياف المكلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات 2200 سلة غذائية، تزن 177.8 طن من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها في محافظة حضرموت؛ حيث استفاد منها 11 ألف شخص من الأسر غير القادرة؛ وذلك في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي المحافظة، ومختلف المحافظات المحررة.
جرى توزيع تلك المساعدات الغذائية؛ عبر فرق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي؛ من خلال قوافل إغاثية تم تسييرها إلى عدد من القرى والمناطق الريفية بمحافظة حضرموت في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تزامناً مع «عام التسامح»؛ لرفع المعاناة، وتطبيع حياة الأسر، التي تعاني أوضاعاً صعبة؛ بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم.
وعبّر أحمد العكبري مدير عام مديرية أرياف المكلا عن تقديره لدولة الإمارات وفريق «الهلال» المتواجد على الأرض، الذي يبذل جهوداً كبيرة؛ للوصول إلى الفئات المحتاجة، وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة، الناجمة عن نقص الغذاء؛ نتيجة الظروف الراهنة، التي يعيشها أبناء القرى النائية.
وأشاد العكبري بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي من سكان المناطق والقرى النائية في أرياف المكلا؛ عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناتهم، وتحسن حياتهم المعيشية؛ عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم. وأعرب أهالي أرياف المكلا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل لمحافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة استمراراً لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.
جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح» في محافظة حضرموت بلغت 32 ألفاً و444 سلة غذائية تزن 2622 طناً استهدفت 162 ألفاً و220 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تقدّم 177 طناً من الغذاء لأرياف المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.