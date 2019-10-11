نكبة جديدة في النقب والاستيطان يقضم «الغور»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط حكومة الاحتلال «الإسرائيلية» لتهجير عشرات الآلاف من المواطنين البدو من القرى غير المعترف بها في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة إلى مخيمات نزوح. جاء ذلك في تقرير للمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في «إسرائيل» (عدالة). وأوضح التقرير: إن «إسرائيل تتخذ الخطوات الأولى نحو إنشاء مخيمات للنزوح في الصحراء؛ تهدف إلى استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين البدو، الذين تعتزم نقلهم بشكل عاجل من منازلهم في القرى غير المعترف بها عبر صحراء النقب دون أن تقدم لهم أي سكن دائم وعادل».

وتوجد عشرات القرى البدوية في النقب، والتي تعد «إسرائيل» أنها غير معترف بها، ما يعني عدم تزويدها بالمياه والكهرباء وشبكات المجاري والطرق والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية. ويواجه سكان هذه القرى الملاحقة المستمرة من قبل السلطات «الإسرائيلية»، بما في ذلك هدم المنازل؛ بدعوى البناء غير المرخص.

وكشف مركز «عدالة» النقاب عن أن لجنة «التخطيط والبناء الإسرائيلية» عقدت، الأحد الماضي، اجتماعاً؛ لمناقشة خطتين تحت عنوان: «حلول المباني السكنية والعامة المؤقتة للسكان البدو في النقب». وأشار إلى أن هذه الخطط تهدف إلى «توفير حلول إسكان مؤقتة للسكان البدو غير الخاضعين للوائح، في الحالات التي يُطلب فيها بشكل عاجل من السكان الانتقال من مواقعهم المعيشية قبل إنشاء المباني الدائمة».

ولفت إلى أنه في حال الموافقة على الخطط؛ فإن ذلك سيمكن السلطات «الإسرائيلية» من إقامة منازل مؤقتة يمكن أن تبقى حتى مدة أقصاها 6 سنوات.

إلى ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت الإسرائيلية»، إنه تمت المصادقة على خطة؛ لبناء 182 وحدة استيطانية في غور الأردن شرقي الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة جاءت تماشياً مع قرار الحكومة «الإسرائيلية» الصادر في 15 سبتمبر الماضي، حول تسوية مستوطنة «ميفوت يريحو» في غور الأردن.

وصعدت قوات الاحتلال، من انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، واعتقلت عشرة شبان من مدن الخليل وجنين ونابلس والقدس، كما قامت بهدم منزلين في قرية كيسان شرقي بيت لحم، ومساكن من الصفيح وبركسات، واستولت على خلايا للطاقة الشمسية في خربة الدقيقة قرب يطا، وقواطع خشبية من مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى.

واقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت خمسة مواطنين على الأقل، واستولت على قواطع خشبية. كما هدمت قوات الاحتلال، منزلين أحدهما قيد الإنشاء، لشقيقين في قرية كيسان شرقي بيت لحم؛ بحجة عدم الترخيص.

وفي خربة الدقيقة شرقي يطا جنوبي الخليل، هدم الاحتلال مساكن من الصفيح، واستولى على خلايا للطاقة الشمسية. وفي الأغوار داهم الاحتلال خلة مكحول وقام بتصوير منشآت.

وأخطرت سلطات الاحتلال، بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة في المنطقة المعروفة ب«المنطار»، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وجرّفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية، كما سلّمت إخطاراً بوقف العمل في منشأة بمنطقة حمصة.

واستولى مستوطنون على نبع للمياه في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وشرعوا بترميمها، فيما اقتحم 189 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة. (وكالات)