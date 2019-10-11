«الناشر الأسبوعي» تكمل عامها الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكملت مجلة الناشر الأسبوعي التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب عامها الأول، بصدور عددها ال 12 الذي تضمن موضوعات عن معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تحل المكسيك «ضيف شرف» على دورته الجديدة.

وفي جولة في مكتبة بيرمنجهام في لندن، سلطت المجلة الضوء على المخطوطات العربية وسادنها العربي الأصل، ألفونس هرمز منجانا، المولود في العراق عام 1878. كما سلطت الضوء على جهود الشاعر والباحث الإسباني خوسيه مانويل لوثيا، الذي كشف في ثلاثة كتب عن حياة ثيربانتيس عن نقاط غامضة في سيرة مؤلف «دون كيشوت». كما تضمن العدد الجديد دراسة للكاتبة ماريا بلالتا، ترجمها الدكتور مزوار الإدريسي، تناولت الجوانب المشتركة في حياة الشاعرتين الأرجنتينيتين أليخاندرا بيثارنيك وأولغا أوروثكو.

وفي افتتاحية العدد، كتب رئيس الهيئة، رئيس تحرير المجلة، أحمد العامري عن دور الشارقة في بناء جسور ثقافية مع شعوب العالم، مشيراً إلى رسالة الشارقة خلال مشاركتها «ضيف شرف» في معرض ليبر الدولي للكتاب في مدريد. وقال «تحتفي إسبانيا كلها بحضور الشارقة المشرق ومشروعها الثقافي الحضاري وبتتويجها العاصمة العالمية للكتاب. تدخل الشارقة محمّلة برسائل المحبة والحوار والتعاون والشراكة، من خلال برنامج ثقافي يعبّر عن نهج الإمارة في بناء جسور ثقافية مع العالم».

ومن جانبه، كتب مدير التحرير، علي العامري، في زاويته «رقيم» عن العلاقات الثقافية بين العرب وكوسوفو، مشيراً إلى تراجع حركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والألبانية في العقود الأخيرة، وداعياً إلى ترميم الجسور الثقافية، ودعم مراكز وأقسام ومعاهد الاستشراق والاستعراب في عموم منطقة البلقان.

وتضمن العدد الجديد من «الناشر الأسبوعي»، لقاء مع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، واستطلاعاً عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للكتب، وحواراً مع الشاعرة الإيطالية آنا فرييرو. ونشرت المجلة أخباراً عن إصدارات جديدة، ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، ومقالات وتقارير عن معرض فرانكفورت للكتاب، وحملة «جسر الكتاب إلى الموصل»، والروائي الهنغاري لاسلوكرا سناهور كاي وروايته الجديدة.