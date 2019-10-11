قمة مصرية ـ أردنية تدعو إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قمة مصرية- أردنية في القاهرة، بحثت تطورات المنطقة، والأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، كما بحث الزعيمان العربيان آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الزعيمين العربيين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة، ضمت وفدي البلدين، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو/ تموز الماضي، حيث أشاد الزعيمان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

وأضاف أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على دعم الأشقاء الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة، واستئناف المفاوضات، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، ولشعوب المنطقة.

وأكد السيسي، رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، مشدداً على أنه يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وقواعد الشرعية الدولية، ومحذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا، وسلامتها الإقليمية، وعلى مسار العملية السياسية في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. ‬وأشار المتحدث إلى أن السيسي أشاد بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة، وعلاقات أخوية، على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن الارتياح لمستوى ووتيرة التنسيق بين البلدين، وتطابق وجهات النظر والرؤى تجاه الملفات والقضايا الإقليمية.

وأكد العاهل الأردني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، معرباً عن الحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك.

الى جانب ذلك، بحث السيسي ونظيره العراقي برهم صالح، العدوان التركي على الأراضي السورية، في اتصال هاتفي، ليل أمس الأول.

وصرح راضي، بأنه تم التباحث وتبادل وجهات النظر بين الرئيسين، خلال الاتصال، بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا. وأضاف أنه تم التأكيد، خلال الاتصال، أن هذا الأمر يمثل تطوراً خطيراً يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر في وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك في مسار العملية السياسية فيها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح أنه تم التوافق خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيس وأخيه الرئيس العراقي، لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.