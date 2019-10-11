محمد بن زايد والرئيس العراقي يبحثان تطورات المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة. وبحث سموه والرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي .. العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها. كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

من جهة أخرى، يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء المقبل، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو/‏‏‏حزيران العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.