تونس: استئناف الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استؤنفت أمس الخميس، في تونس، حملة الانتخابات الرئاسية غداة إطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي كان موقوفاً ويبقى أمامه يومان لإقناع ناخبيه بالتصويت له قبل موعد الاقتراع المقرر الأحد.

ونفى القروي القيام «بأي توافق» مقابل خروجه من السجن، وذلك في أول تصريح صحفي له منذ خروجه من السجن، الأربعاء. وقال القروي للصحفيين: «بالأمس أخرجني القضاء ولم أقم بأي توافق مع أي طرف، لا النهضة ولا الحكومة، ولا يوسف الشاهد». وتابع القروي (56 عاماً) في كلمته من أمام مقر حملته الانتخابية بالعاصمة: «نشكر القضاء.. تونس لديها قضاة شرفاء. على الرغم من الضغط السياسي أعطوا لكل ذي حق حقه».

وأطلق القضاء التونسي، الأربعاء، سراح القروي بعد توقيفه ل48 يوماً، وقد تمكن من الوصول إلى الدورة الرئاسية الثانية إثر حصوله على 15,5% من الأصوات مع أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيِّد الذي حل أولاً بحصوله على 18,4%.

ومع خروج القروي من سجن «المرناقية» بالعاصمة تونس استقبله أنصاره رافعين صوره، وغادر في سيارته محاطاً برقابة أمنية قبل أن يلتحق بأعضاء حملته في مقر الحزب بالعاصمة. ولم يشمل قرار الإفراج شقيقه غازي القروي المطلوب لدى القضاء والذي ترشّح عن دائرة بنزرت (شمال) وفاز بمقعد.

ولم ترشح أي معلومات عنه وعن مكان وجوده. ويتواصل التحقيق مع نبيل القروي على الرغم من إطلاق سراحه. ورفض القضاء مطالب إفراج عديدة تقدم بها محاموه منذ توقيفه في 23 أغسطس الفائت، وقبل انطلاق حملته الانتخابية. وأظهر مقطع فيديو للقروي نشر في موقع فيسبوك، ليل الأربعاء، لقاءه بأعضاء حملته وهو يشكر زوجته سلوى السماوي التي قامت بحملته بالوكالة طوال غيابه، وقال: «لا أعرف هل بإمكاني أن أقدم أفضل منها».

وفي الأثناء، استأنف منافسه سعيِّد حملته الانتخابية بعد أن قرر السبت الفائت تعليقها شخصياً «لغياب مبدأ تكافؤ الفرص» بينه وبين القروي في مخاطبة الناخبين. وأعلنت صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن برنامجه يبدأ بزيارات ميدانية لعدد من المدن في محافظة سوسة (شرق) الخميس. وعنونت صحيفة «المغرب» الخميس «الإفراج عن نبيل القروي... وماذا بعد؟» وقدرت أن «الحيز الزمني سيكون ضيقاً للحملة الانتخابية، وقد يفضل القروي التحرك في جهات رمزية».

ومن المنتظر أن ينظم التلفزيون الحكومي مناظرة تلفزيونية ستكون حاسمة تجمع المتنافسين مساء اليوم قد تشهد متابعة واسعة من قبل التونسيين بالنظر إلى إمكانية مشاركة المرشحين في الحملات الانتخابية للدورة الثانية.

ولم يتمكن القروي من حضور المناظرة التلفزيونية قبل الدورة الأولى وشارك فيها سعيِّد وباقي المرشحين ال 24 ولقيت متابعة كبيرة من التونسيين.

وشكل قيس سعيِّد (61 عاماً) مفاجأة الدورة الأولى؛ إذ لم يقم بحملة انتخابية واسعة واقتصرت أغلبية تحركاته على بعض الزيارات الميدانية لأحياء في العاصمة تونس. ويلقبه طلبته بالشخصية التي تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس، ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم، ونادراً ما يبتسم.

ويدعى الأحد، أكثر من سبعة ملايين تونسي لاختيار الرئيس القادم للبلاد، وناهزت نسبة المشارك في الدورة الأولى خمسين في المئة. وأفرزت الانتخابات النيابية التي توسطت دورتي الرئاسية، فوز حركة النهضة ب52 مقعداً، تلاها حزب القروي «قلب تونس» ب38 مقعداً. وتأكد مشهد برلماني مشتت الكتل بغياب حزب ذي أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان ب 109 أصوات.ويرى مراقبون أن توقيف القروي كان له تأثير في الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى أن رئيس البلاد يمنحه الدستور صلاحيات أقل نسبياً من رئيس الحكومة. ويكلف الرئيس المنتخب بملفات الدفاع والأمن القومي والشؤون الخارجية أساساً.

(وكالات)