افتتاح رائع لآسيوية ناشئي الملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة : نزار جعفر

انطلقت مساء أمس بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة منافسات بطولة آسيا للناشئين والناشئات للملاكمة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم الاتحادين الإماراتي والآسيوي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

جاء حفل الافتتاح رائعاً من حيث الشكل والمضمون وحضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وأحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد عبدالله بوخاطر رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالله العنتلي مدير البطولة، واشتمل الافتتاح على العديد من الفقرات المتنوعة وأدى لاعب الإمارات عيسى الكردي قسم البطولة.