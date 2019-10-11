6 طعون حول نتائج القائمة الأولية لـ «الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظرت لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها أمس، في طلبات الطعون ال 6 التي تلقتها حول عمليات الاقتراع والفرز ونتائج القائمة الأولية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك خلال يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهي الفترة المحددة لتلقي الطعون، وفق الجدول الزمني للانتخابات.

وكانت لجنة الطعون تسلمت الطلبات من لجنة إدارة الانتخابات، حيث قامت بالنظر فيها وإصدار القرارات بشأنها، حيث يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التي تعقد اجتماعها المقبل في 13 أكتوبر الجاري، الذي يتم خلاله الرد على الطعون وإعلان القائمة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين خلال عمليات التصويت لانتخابات 2019.

وتأتي طلبات الطعون التي تلقتها اللجنة على النحو التالي: طلبا طعن من إمارة أبو ظبي، في حين تلقت طلب طعن واحداً من كل من إمارات الشارقة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة.

وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 فإن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة على أن يتم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ 3 آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات حيث يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

كما تنص التعليمات التنفيذية على أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن الرد على الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.