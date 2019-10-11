شكرا لقرائتكم خبر عن ذاكرة التاريخ الإسباني.. عربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف معرض ليبر الدولي للكتاب في مدريد، استضافت جامعة كومبلتنسي الإسبانية، وفد كتّاب ومثقفي الإمارات في جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان «العرب في الأدب الإسباني والإسبان في الأدب العربي»، فيما جاءت الثانية بعنوان «التاريخ المشترك.. العرب في إسبانيا»، وحضرها نخبة من طلبة كلية اللسانيات واللغات الشرقية.شارك في الجلسة الأولى التي أدارتها الشاعرة شيخة المطيري، كل من المستعرب والباحث الإسباني فيرناندو دي أجريدا، والشاعر والباحث سلطان العميمي، والفنان والباحث المسرحي د. حبيب غلوم، وتناولت ملامح من الأدب المشترك بين العرب والإسبان خلال القرون الماضية، وما تشهده العلاقات العربية الإسبانية اليوم على مستوى العمل الثقافي.وجمعت الجلسة الثانية المتخصص في الثقافة العربية، د. خيرونيمو باييز، والكاتبة إيمان اليوسف، والقاصة صالحة عبيد، والكاتبة بشرى عبد الله، واستعرضت أبرز العلامات التي شكلت ذاكرة الثقافة والفنون في إسبانيا وأوروبا، والدور الذي لعبه العرب في تحقيقها وانتشارها.وتوقف د. خيرونيمو عند الثقافة الأندلسيّة بوصفها أبرز المحطات التاريخيّة التي شكلت العلاقات بين العرب وأوروبا، موضحاً أن تلك المرحلة جعلت العالم العربي والإسباني يقرأ لكتاب وشعراء مثل ولادة بنت المستكفي، وابن زيدون، وفي الوقت نفسه يحمل في ذاكرته أعمال ثربانتس، ولوركا، لافتاً إلى أن الثقافة المتمازجة بين العرب والإسبان ظلت منذ القدم وحتى وقت قريب قائمة على جهود مفكرين وكتاب من أمثال طه حسين، إلا أنها اليوم تحتاج إلى إعادة عمل وتنشيط لتحقق أثرها على مختلف المستويات.من جانبه أكد سلطان العميمي، أن تجربة الأندلس وما قدمته على المستوى الحضاري لم تكن نتاج العرب وحدهم، وإنما نتاج التعايش والتسامح في تلك المرحلة التاريخية، حيث ساهم المسلمون العرب إلى جانب المسيحيين، واليهود في تشكيل ملامح واضحة في الفن، والأدب، والفكر، والفلسفة.وشهدت الجلسة الثانية مداخلة اعترف فيها د. خيرونيمو بأنه شعر بانتمائه للمكان حين زار مدينة فاس أكثر مما شعر به داخل إسبانيا، موضحاً أن الإسبان لا يعرفون حجم الذاكرة والهوية التي تجمعهم مع العرب، وأكد أن معرفته بالعرب في سنوات شبابه كانت غير واضحة، لكنه أدرك حقيقة التاريخ العربي بعد زيارته للمغرب، واكتشافه أن الكثير من التاريخ الإسباني مغيب ويختزل الحضور العربي فيه.من جهتها توقفت إيمان اليوسف عند الموشح في الأدب كنموذج حي لما امتازت به تجربة الأندلس من تعايش بين مختلف الطوائف والثقافات، موضحة أن اسم الموشح جاء من الوشاح المزين بسلكين من اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتم اختيار هذا الاسم لأنه يكشف التطور الذي جرى على القصيدة العربية المقفاة؛ فتم تغيير وزنها وقافيتها لتصبح صالحة للغناء، مؤكدة أن الموشح كان يختتم بما يسمى (الخرجة) وهي نص يجمع اللغة العربية والإسبانية بطريقة تبدو أن التقاءهما استحدث لغة ثالثة.من جهتها أضاءت صالحة عبيد، على مشاهد من أثر الثقافة العربية في الإسبانية، حيث أشارت إلى دور ابن رشد في الفلسفة الإسبانية والأوروبية، وما أحدثه من تطور على مستوى العلاقة بين العلم واللاهوت، وكيف تأثر به الفيلسوف توما الأكويني، مؤكدة أن ما تركه العرب من أثر في الثقافة الإسبانية يظهر بصورة واضحة على صعيد الموسيقى مع تجربة استحداث الوتر الخامس للعود التي قادها الموسيقي زرياب، مستعرضة سلسلة من الأنماط الموسيقية التي استفادت من الغناء والموسيقى العربية مثل: الفادو، والتربادو.واختتمت بشرى عبد الله الجلسة بالحديث عن المراحل الثلاث التي شكلت العلاقة بين العرب وإسبانيا، حيث أوضحت أن أولى المراحل كانت تأثيراً غير مباشر، وذلك من خلال الرحلات والبعثات، أما المرحلة الثانية فظهرت في الترجمة خلال الفترة من القرن 11 وحتى 13 الميلادي حين نقل الإسبان مؤلفات العلوم والفكر والفلسفة عن اللغة العربية، والمرحلة الأخيرة كانت بالتأثير المباشر، من خلال حضور العرب في إسبانيا ونقل ثقافتهم.

شواهد التاريخ

تجاوز د. حبيب غلوم في مداخلته دور التاريخ وما قدمه من شواهد ليضع سؤال العلاقة بين العرب والإسبان في الزمن المعاصر، مؤكداً أن المفارقة في العلاقات العربية الإسبانية، أنها كانت أقوى في وقت كانت وسائل التواصل محدودة، أما اليوم ومع تسارع وسائل الاتصال بصورة غير مسبوقة؛ لم يعد ذاك التواصل موجوداً، وتزايد جهل كل من الطرفين بالآخر.