لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» تعقد أولى ندواتها التعريفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يوم أمس، أولى ندواتها التعريفية في الجامعة القاسمية، بمشاركة أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، وعائشة البيرق، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في الفصل التشريعي التاسع.

وهدف الندوات التي تنظمها اللجنة التعريف بانتخابات المجلس الاستشاري، ومناقشة العملية الانتخابية، والتعريف بأنظمتها، وقوانينها، وآخر مستجداتها.

واستهل الجروان حديثه بشكر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه المستمر ومتابعته لسير انتخابات المجلس الذي أنشئ في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 1999، بالمرسوم الأميري رقم (3) لعام 1999، ليواصل خطط التنمية في الإمارة، وليكون عوناً واليد اليمنى لسموّه.

ولفت إلى أن المجلس الاستشاري، يعد أحد أبرز مبادرات سموّه لإشراك مواطني الإمارة في مختلف برامج العمل الوطني، وليكونوا جزءاً من منظومة التنمية المستدامة. مشيراً إلى حرص المجلس على ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أبناء الوطن، والتكامل بين مؤسساته، وتدعيم الإنجازات التي حققتها الإمارة اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن ترسيخ مبدأ العدل والشورى.

وأكد أن المجلس الاستشاري، يمثل إمارة الشارقة بأكملها، ويراعي في عمله مصلحة الوطن، ويعمل على الاستماع لاحتياجات المواطن، وهمومه، للخروج بحلول لأجل توفير سبل العيش الكريم لأبناء الإمارة.

واستعرض المرحلة الثانية من الانتخابات التي تعنى بتسجيل المرشحين، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تكللت بنجاح كبير، وبتسجيل عدد كبير من مواطني الإمارة في الهيئات الانتخابية التسع، وأن عدد أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة، الذين سجلوا أنفسهم عبر بلدياتها، أو التطبيق الإلكتروني بلغ 31 ألفاً و472عضواً.

وقال الجروان «سيفتح باب التسجيل للراغبين في الترشح، من الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساء، في العشرين من أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، كل حسب دائرته الانتخابية، في بلديات الشارقة، ومدينة الذيد، ومدينة خورفكان، ومدينة كلباء، ومدينة دبا الحصن، ومنطقة المدام، ومنطقة مليحة، ومنطقة الحمرية، ومنطقة البطائح».

واستعرض شروط الترشح، بحيث لا يقل سن المرشح عن 25 سنة ميلادية (مواليد 20 نوفمبر 1994 وما قبله) ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، طبقاً للقانون. مشيراً إلى أن رسوم التسجيل ثلاثة آلاف درهم.

فيما لفتت عائشة البيرق، إلى حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة، على الاستماع إلى المواطنين، وتوفير احتياجاتهم. مشيرة إلى أن المجلس الاستشاري، هو اليد اليمنى للحاكم، وعليه يحمل أعضاء المجلس على عاتقهم مسؤولية إيصال صوت المواطنين، واحتياجاتهم.

وبيّنت تجربتها السابقة في عضوية المجلس، أن المجلسين التنفيذي والاستشاري يشكلان وحدة متكاملة هدفها الأول والرئيسي المواطن، ومصلحة المواطن، مشيرة إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة أتاح للأعضاء حرية الحديث، ونقل هموم المواطن.

وأشادت بجهود اللجنة العليا في تنظيم هذه الندوات التعريفية، لافتة إلى درجة وعي الجمهور بدور المجلس واختصاصاته، التي تصب جميعها في مصلحة المواطن الذي يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أي أمة. بعدها فتح المجال لأسئلة الحضور، والرد على استفساراتهم.

يشار إلى أن الندوات التعريفية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، حيث ستنظم الندوة الثانية في المنطقة الوسطى في المركز الثقافي بمدينة الذيد يوم الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول، والثالثة ستخصص للسيدات، وستقام في نادي سيدات الشارقة يوم الاثنين 14 أكتوبر، والرابعة في المركز الثقافي بمدينة خورفكان، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.