الخارجية الأمريكية: نحو 10 آلاف سجين لـ" داعش"بسجون"قسد" بمنطقة العمليات التركية

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الكبير في الخارجية للصحفيين: إن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حتى الآن على جميع السجون. ولن نناقش مسألة تأثير هذا الغزو على عدد العمال الذين يشرفون على هذه السجون، لأن هذه قضايا تتعلق بالمخابرات العسكرية بحكم الواقع. لكن هذا يقلق الرئيس ترامب".

وأضاف: أن الرئيس ترامب تلقى تأكيدات عالية المستوى من تركيا بأنه في حال سيطرو على مراكز الاعتقال هذه [السجون]، فسيكونون مسؤولين عن المعتقلين".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".