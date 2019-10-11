أمريكا: أردوغان أعرب لترامب عن نيته إعادة من 3 إلى 4 مليون لاجئ سوري من تركيا إلى وطنهم

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الكبير في الخارجية للصحفيين، إن الرئيس التركي "حدد المبادئ الأمنية الجديدة لتركيا - نقل من 3 إلى 4 مليون لاجئ سوري. إلى سوريا، شمال شرق البلاد".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".