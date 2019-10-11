الخارجية الأمريكية: أردوغان طلب من ترامب مساعدة عسكرية قبل بدء عمليته ضد الأكراد في سوريا

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الكبير في الخارجية للصحفيين: إن "الرئيس أردوغان أخبر الرئيس ترامب أنه غير راض عن هذا وسيتصرف من تلقاء نفسه التوغل بعمق 30 كيلومترا إلى الطريق السريع الذي يمتد من شرق - غرب العراق إلى الفرات".

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ووفقا للمسؤول الأمريكي، أردوغان أكد لترامب أنه من الآن فصاعدا ستكون تركيا وحدها مسؤولة عن أمن هذه المنطقة.

كما كشف المسؤول أن أردوغان طلب من ترامب مساعدة عسكرية قبل بدء العملية العسكرية ضد الأكراد في سوريا، لكن الطلب قوبل بالرفض.

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".