الدفاع التركية : تحييد 228 إرهابياً منذ انطلاق "نبع السلام"

أنقرة / حمدي جليك باش / الخليج 365
ارتفع عدد إرهابيي "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات السورية، إلى 228 عنصرًا.
جاء ذلك في بيان صادر مساء الخميس، عن وزارة الدفاع التركية.
وأشارت الوزاراة إلى تحييد 9 إرهابيين في غارة جديدة نفذها سلاح الجو ضد عناصر المنظمة شمالي سوريا.
وقالت إن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ انطلاق العملية بلغ 228.
والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
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