بيروت.. انطلاق أول معرض تشكيلي لبناني تركي

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

انطلقت الخميس، فعاليات أول معرض تشكيلي لبناني تركي، بالعاصمة بيروت، بحضور لفيف من الشخصيات وأفراد الجالية التركية بالبلاد.

ووفق مراسل الخليج 365، ينظم المعرض في قاعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت، بمبادرة من "اتحاد الأتراك المحترفين في الفنون" (مستقل)، وبالتعاون مع السفارة التركية في لبنان ووزارة الثقافة اللبنانية.

وشهد الافتتاح حضور السفير التركي لدى لبنان هاكان تشاكل، وعدد من أفراد الجالية التركية، وثلة من المهتمين.

ويعتبر المعرض التشكيلي الأول من نوعه في لبنان بين وزارتي الثقافة التركية واللبنانية، بحسب القائمين عليه.

وفي كلمته بالمناسبة، رحب تشاكل بالحاضرين والمشاركين في المعرض، مثنيا على هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

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وخلال المعرض، وزّع السفير التركي دروعا تكريمية للفنانيين التشكيليين المشاركين.

وفي تصريح للأناضول، قال عضو مجلس الإدارة في اتحاد الأتراك المحترفين في الفنون، نزيه دميرتاب، إنه "تمّ التحضير لهذا المعرض منذ عام تقريبًا، والهدف منه توسيع العلاقات الثقافية التركية واللبنانية".

وأعرب دميرتاب عن إعجابه بلبنان وشعبه، متمنيًّا أن يكون هناك تعاونا مع فنانيين تشكيليين لبنانيين لإقامة معرض فني تشكيلي في أنقرة.

وشارك بالمعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام، نحو 22 فنانًا تشكيليا من لبنان وتركيا.

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