الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية إلى وحداته على حدود سوريا

شانلي أورفة (تركيا) / الخليج 365

أرسلت القوات المسلحة التركية، الخميس، مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية.

وذكر مراسل الخليج 365، أن شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، باتجاه قضاء "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، إن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لتنضم إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

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من جهة أخرى، وصلت شاحنات محملة بمدرعات قتالية، وبالذخائر، إلى ولاية كليس الحدودية لاستخدامها ضمن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وحرر الجيشان التركي، والوطني السوري، 11 قرية، منذ إطلاقهما الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.