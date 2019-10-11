الكشف عن نفق حفره الإرهابيون بريف "رأس العين" السورية

رأس العين/ الخليج 365

كشف الجيشان التركي، والوطني السوري، عن نفق في قرية "كشتو التحتاني" بريف رأس العين، بعد تطهيرها من الإرهابيين الخميس، ضمن عملية "نبع السلام" التي انطلقت ضد مواقع منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية شرق الفرات.

وذكر مراسل الخليج 365، أن النفق كانت تستخدمه منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، في الاختباء، والتسلل، والهجوم على عناصر الجيشين التركي، والوطني السوري.

وأضاف أن جدران النفق الخرسانية تبدأ من عمق 4 أمتار، وأن عمليات التمشيط في القرية ما زالت مستمرة.

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وفي وقت سابق الخميس، حرر الجيشان التركي، والوطني السوري، قرية "كشتو التحتاني" بريف رأس العين، إضافة إلى قريتي تل فندر واليابسة في ريف تل أبيض، وقرى المشيرفة، والدادات، وبير عشق، والحميدية، في إطار نفس العملية.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.





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