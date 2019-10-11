إصابة 4 مدنيين إثر قصف الإرهابيين لمناطق بالشمال السوري

أعزاز/ عمر كوباران/ الخليج 365
أُصيب 4 مدنيين، الخميس، إثر قصف تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، للمناطق المدنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمالي البلاد.
وذكر مراسل الخليج 365، أن القصف المدفعي الذي نفذه التنظيم الإرهابي انطلاقا من منطقة تل رفعت، أدى لإصابة مدني في مدينة عفرين، و3 آخرين في مدينة مارع.
وفي وقت سابق اليوم، أصيب 8 مدنيين، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة، تابعة للتنظيم الإرهابي، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.
ويواصل تنظيم "بي كا كا، ي ب ك" الإرهابي احتلاله لمنطقة تل رفعت شمالي البلاد منذ طرده من مدينة عفرين عقب عملية غصن الزيتون العسكرية.
وحرر الجيشان التركي، والوطني السوري، 11 قرية، منذ إطلاقهما الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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