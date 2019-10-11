الإمارات تتفوق على إندونيسيا بخماسية

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الخليج - د ب أ
حقق المنتخب الإماراتي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإندونيسي بخماسية نظيفة، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر وكأس الأمم الآسيوية المقرر إقامتها في الصين 2023.
تقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 41 عن طريق خليل الحمادي، قبل أن يضيف علي مبخوت ثلاثة أهداف في الدقائق 52 و61 من ركلة جزاء و 71، فيما سجل علي طارق الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
وارتقى المنتخب الإماراتي إلى صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، فيما واصل المنتخب الإندونيسي تذيله لترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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