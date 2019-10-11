الخليج - د ب أ أحبطت قوات الأمن المصرية اليوم الخميس محاولة استهداف أحد المراكز الأمنية بمدينة العريش بعمل انتحاري. وأعلنت الداخلية في بيان لها عن مقتل منفذ محاولة الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط هجوم انتحاري على مركز أمني في العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.