شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار إطار وانقلاب مركبة وإصابات على طريق المدينة السريع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهد طريق المدينة المنورة السريع، مساء اليوم الخميس، حادث انقلاب مركبة بسبب انفجار أحد إطاراتها، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية (911) في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه ورد بلاغ عن انقلاب مركبة على طريق “المدينة المنورة السريع”، بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عنه عددا من الإصابات.
وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت البلاغ على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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