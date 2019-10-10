شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة.. وفاة 7 من أسرة واحدة في حادث مروع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع، وقع عصر اليوم الخميس، بين مركبتين على طريق “الرياض – تندحة” عن وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت حادث تصادم على طريق الرياض- تندحة، بين سيارتين، ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة 16.43 من عصر اليوم، توجهت 4 فرق إسعافية في زمن استجابة أربع دقائق، واتضح وجود ثلاث إصابات، وسبع حالات متوفاة من عائلة واحدة.

Advertisements

وأشار إلى أنه من ضمن الحالات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني، وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.