تعرف علي إمكانيات شاشة إل جي " المنحنية" الجديدة

الخميس 10 أكتوبر 2019 شاشة إل جي الجديدة الخليج 365 - وكالات أعلنت شركة إل جي، عن صدور شاشتها المنحنية 34WL85C الجديدة العريضة للغاية UltraWide، بتكلفة700 دولار أمريكي.

Advertisements وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة المنحنية 34WL85C الجديدة تأتي بقياس 34 بوصة وبنسبة 21:9 وبدقة وضوح تبلغ 3440×1440 بيكسل. وتدعم الشاشة تقنية HDR10 وتغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 99%. وتمتاز الشاشة بشدة إضاءة تبلغ 350 cd/m2، كما أنها تتيح تقسيم الشاشة إلى 4 نطاقات، ما يجعلها مناسبة للمهام المتعددة.

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