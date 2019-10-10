بالتزامن مع العملية التركية... المئات من أبناء العشائر ينضمون للشرطة السورية في الحسكة (صور)

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في الحسكة إن المتخرجين نفذوا عرضا عسكريا منوعا أظهروا خلاله المهارات التدريبية التي تلقوها، واللياقة البدنية والرياضية التي اكتسبوها إضافة إلى تنفيذ بيان عملي يحاكي اقتحام وكر للإرهابيين وتطهيره والقضاء على من فيه.

وتضم الدفعة الجديدة خريجي الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وتتضمن 134 من صف الضباط والأفراد من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة حيث وصل عدد الخريجين الكلي 1141 متطوعا.

وأكد ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في المحافظة استعدادهم الدائم للدفاع عن أمن وطنهم ومواطنيهم و أنهم جميعاً جاهزون لخوض أي امتحان أو مواجهة مع المجموعات الإرهابية أو الدول الاستعمارية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الجزيرة السورية أو أي مشروع انفصالي مهما كان نوعه أو داعموه.