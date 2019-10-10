- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في الحسكة إن المتخرجين نفذوا عرضا عسكريا منوعا أظهروا خلاله المهارات التدريبية التي تلقوها، واللياقة البدنية والرياضية التي اكتسبوها إضافة إلى تنفيذ بيان عملي يحاكي اقتحام وكر للإرهابيين وتطهيره والقضاء على من فيه.
وتضم الدفعة الجديدة خريجي الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وتتضمن 134 من صف الضباط والأفراد من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة حيث وصل عدد الخريجين الكلي 1141 متطوعا.
وأكد ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في المحافظة استعدادهم الدائم للدفاع عن أمن وطنهم ومواطنيهم و أنهم جميعاً جاهزون لخوض أي امتحان أو مواجهة مع المجموعات الإرهابية أو الدول الاستعمارية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الجزيرة السورية أو أي مشروع انفصالي مهما كان نوعه أو داعموه.
-
الحسكة تسررر
Advertisements
-
حسكة تدريببب
-
الحسكة تدريب
1 / 3
الحسكة تسررر
كانت هذه تفاصيل خبر بالتزامن مع العملية التركية... المئات من أبناء العشائر ينضمون للشرطة السورية في الحسكة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.