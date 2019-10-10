الكشف عن أكثر ما كان يخشاه موشيه دايان خلال حرب أكتوبر 73

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ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية"، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية سمحت بنشر أرشيف جديد من وثائق الجيش الإسرائيلي، تبين من خلاله أن موشيه دايان قدم عدة اقتراحات في محاولة لمواجهة تقدم الجيش المصري، إبان حرب أكتوبر.
© AP Photo / Ahmed Tayeb
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان موشيه دايان، أنه تخوف من تدمير "البيت الثالث"، ربما يقصد الهيكل الثالث، أي دولة إسرائيل، وذلك في يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، الموافق اليوم الثاني للحرب.
وأضافت الصحيفة أن دايان خشى من سقوط دولة إسرائيل، واعتبر أن مواجهة الجيشين، المصري والسوري، هي بمثابة حرب الحفاظ على البقاء، متخوفا من إحاطة العرب بإسرائيل من جميع الجهات.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه دايان، تخوف من انضمام الأردن إلى الجيشين السوري والمصري، معتبرا هذا الأمر بمثابة تحول الأمر إلى حالة "خطيرة جدا" على دولة إسرائيل، وذلك في الوقت الذي طالب فيه ضباطه وجنوده بالصمود في هضبة الجولان السورية المحتلة، حتى آخر نقطة دم لجندي إسرائيلي ـ بحسب دايان.
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