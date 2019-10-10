اخبار الخليج

الكشف عن أكثر ما كان يخشاه موشيه دايان خلال حرب أكتوبر 73

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية"، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية سمحت بنشر أرشيف جديد من وثائق الجيش الإسرائيلي، تبين من خلاله أن موشيه دايان قدم عدة اقتراحات في محاولة لمواجهة تقدم الجيش المصري، إبان حرب أكتوبر.

© AP Photo / Ahmed Tayeb

ومن بين الاقتراحات التي قدمها دايان، تجنيد كبار السن ومن لم يجتاز سن الـ17 عاما، مع محاولة تجنيد يهود من دول أخرى حول العالم، يهود الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجنوب أفريقيا، وأي يهودي في العالم.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان موشيه دايان، أنه تخوف من تدمير "البيت الثالث"، ربما يقصد الهيكل الثالث، أي دولة إسرائيل، وذلك في يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، الموافق اليوم الثاني للحرب.

وأضافت الصحيفة أن دايان خشى من سقوط دولة إسرائيل، واعتبر أن مواجهة الجيشين، المصري والسوري، هي بمثابة حرب الحفاظ على البقاء، متخوفا من إحاطة العرب بإسرائيل من جميع الجهات.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه دايان، تخوف من انضمام الأردن إلى الجيشين السوري والمصري، معتبرا هذا الأمر بمثابة تحول الأمر إلى حالة "خطيرة جدا" على دولة إسرائيل، وذلك في الوقت الذي طالب فيه ضباطه وجنوده بالصمود في هضبة الجولان السورية المحتلة، حتى آخر نقطة دم لجندي إسرائيلي ـ بحسب دايان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أكثر ما كان يخشاه موشيه دايان خلال حرب أكتوبر 73 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا