الجيش اليمني يعلن صد هجوم واسع والتفاف لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. نقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة (الجيش اليمني)، عن مصدر عسكري، قوله إن "الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً ومحاولة التفاف على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة". © REUTERS / Khaled Abdullah وأكد "إحباط هجوم والتفاف الحوثيين، عقب اشتباكات عنيفة، تكبدت خلالها عناصر الجماعة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح". وأشار إلى "تنفيذ القوات المشتركة عقب صد الهجوم، عمليات تمشيط واسعة لملاحقة فلول الحوثيين في منطقة الفازة والمزارع المحيطة بها وتأمينها". في سياق متصل، ذكرت قوات العمالقة، ما قوله: Advertisements إن الحوثيين قصفوا بأسلحة ثقيلة وقذائف مدفعية مواقع عسكرية شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بالتزامن مع استهداف بأسلحة متوسطة طال مواقع جنوب المديرية. من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن الجيش اليمني قصف بـ 21 قذيفة هاون منطقة كيلو 16 في الحديدة. وقالت إن قصفاً مماثلاً بأكثر من 24 قذيفة مدفعية، شنه الجيش على مناطق مختلفة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وأضافت أن الجيش استهدف مدينة الشباب في شارع التسعين شمال شرقي مدينة الحديدة، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بـ 10 قذائف مدفعية.

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