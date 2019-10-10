"أنصار الله" تعرض مشاهد جديدة لاحتراق عدد من آليات الجيش السعودي 

كتبت قناة "المسيرة" أن نشر الصور أو المشاهد الجديدة يأتي استكمالا لتفاصيل الجزء الرابع من المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله"، التي نفذتها "أنصار الله" في محور نجران، خلال الفترة الماضية.
وكشفت المشاهد "تفاصيل جديدة للعشرات من فخر الصناعات الأمريكية والكندية وهي تحترق".
ووثقت المشاهد بعضاً من الغنائم الحديثة والمتنوعة من السلاح الشخصي والمدفعي وقاذفات القنابل والدروع والعشرات من الأطقم والأليات محملة بكامل معداتها وعتادها التي اغتنمتها "أنصار الله" في المواقع، كما رصدت المشاهد عددا من الجرحى وعشرات الجثث والخسائر والمادية والمعنوية في العملية.
وكان إعلام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد وزع الأيام الماضية مشاهد للجزء الأول والثاني والثالث من عملية "نصر من الله"، تردد صداها عبر القنوات الرسمية والإعلامية في الداخل والخارج والمواقع الالكترونية لأكبر عملية حدثت في تاريخ حروب المملكة وتحالفها وعدوانها على اليمن.
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