"السيادي السوداني" يحسم أمر رئيس القضاء والنائب العام

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وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية "الغازبتا".
وأضاف أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة.
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وأوضح أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهم مناصبهم في تكوين المجالس المعنية للممارسة مهامها في اختيار رئيس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمنى محدد، كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.
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