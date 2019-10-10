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"السيادي السوداني" يحسم أمر رئيس القضاء والنائب العام

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رئيسة القضاء في السودان نعمات خير دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media رئيسة القضاء في السودان نعمات خير قرر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الخميس، في اجتماعه تعين، نعمات عبدالله محمد خير، رئيسا للقضاء وتاج السر على الحبر على نائبا عاما.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية "الغازبتا".

وأضاف أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة.

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وأوضح أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهم مناصبهم في تكوين المجالس المعنية للممارسة مهامها في اختيار رئيس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمنى محدد، كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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