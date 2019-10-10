دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كاميرة Sigma Fp أصغر كاميرة بمستشعر إطار كامل وسعر يبدأ من 1899 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Sigma اليوم عن سعر كاميرة Sigma Fp التي كشف عنها في شهر يوليو الماضي كأصغر وأخف كاميرة بمستشعر إطار كامل في العالم، حيث من المقرر أن تتوفر لاحقاً هذا الشهر بسعر 1899 دولار.

تنطلق كاميرة Sigma Fp خلال الشهر الجاري بتصميم صغير الحجم وخفيف أيضاً، مع مستشعر بإطار كامل ودقة 24.6 ميجا بيكسل، على أن تتوفر الكاميرة فقط بسعر 1899 دولار، أو العدة المتكاملة مع العدسات بسعر 2199 دولار.

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قد لا تأتي كاميرة Sigma Fp بأقل سعر للكاميرات، إلا أنها تتميز بسعر منخفض إذا ما قورنت ببعض الإصدارات المنافسة في الأسواق من الكاميرات المميزة بتصميم مستشعر إطار كامل، فعلى سبيل المثال تأتي كلاً من كاميرة Nikon Z 6 وSony A7 III بسعر أعلى بقيمة 100 دولار عن كاميرة Sigma Fp، بينما يرتفع سعر Canon EOS R بقيمة 400 دولار أكثر، إلا أن أقل سعر في هذه الفئة من الكاميرات هي كاميرة Canon EOS RP.

المصدر

هذا الموضوع كاميرة Sigma Fp أصغر كاميرة بمستشعر إطار كامل وسعر يبدأ من 1899 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.