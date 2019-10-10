اخبار الخليج

بغداد تنفى وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين فى العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تنفى وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية عدم وجود أى قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

 

Advertisements

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجى - فى تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس إن الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أى قوة إيرانية داخل الأراضى العراقية .

 

وأضاف أن الحديث عن دخول قوات إيرانية عار عن الصحة، مبينا فى الوقت ذاته أن قوات الحشد الشعبى منتشرة على الحدود وليست قوات إيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بغداد تنفى وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين فى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا