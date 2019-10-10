ختام فاعليات اللقاء التدريبى حول الرقابة على البعثات الدبلوماسية بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الخميس فاعليات اللقاء التدريبى المنعقد بدولة الكويت حول "الرقابة على البعثات الدبلوماسية فى الخارج" والذى يشارك فيه وفد مصرى يمثل الجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد اللقاء التدريبى على ضرورة مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى التى من شأنها تسهيل عمليات المحاسبة والرقابة المالية على البعثات الدبلوماسية فى الخارج، وضم الوفد المصرى الذى شارك فى اللقاء التدريبى كل من المحاسب أحمد سامي، والمحاسب مجدي فكري، والمحاسب محمد كامل.

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