نائب أردوغان: إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" يواصلون استهداف المدنيين والأطفال

أنقرة/ بوكيت غوفين/ الخليج 365

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، يواصل استهداف المدنيين والأطفال، وإن "وجود رضيع عمره 9 أشهر بين الشهداء ضاعف آلامنا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوقطاي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق خلالها على إطلاق الإرهابيين لقذائف هاون، على البلدات الحدودية التركية، واستشهاد مدنيين أتراك على إثرها في منطقة أقجة قلعة الحدودية بولاية شانلي أورفة، وفي مدينة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وأفاد أوقطاي في التغريدة: "التنظيم الإرهابي الخائن يواصل استهداف المدنيين والأطفال.. وجود رضيع عمره 9 أشهر بين الشهداء ضاعف آلامنا".

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ودعا بالرحمة للشهداء، وبالشفاء للمصابين، مؤكدا أن "أنقرة لن تتهاون مع الإرهاب، وعازمة على مكافحته".

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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