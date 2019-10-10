أنقرة/ بوكيت غوفين/ الخليج 365
قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، يواصل استهداف المدنيين والأطفال، وإن "وجود رضيع عمره 9 أشهر بين الشهداء ضاعف آلامنا".
جاء ذلك في تغريدة نشرها أوقطاي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق خلالها على إطلاق الإرهابيين لقذائف هاون، على البلدات الحدودية التركية، واستشهاد مدنيين أتراك على إثرها في منطقة أقجة قلعة الحدودية بولاية شانلي أورفة، وفي مدينة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.
وأفاد أوقطاي في التغريدة: "التنظيم الإرهابي الخائن يواصل استهداف المدنيين والأطفال.. وجود رضيع عمره 9 أشهر بين الشهداء ضاعف آلامنا".
ودعا بالرحمة للشهداء، وبالشفاء للمصابين، مؤكدا أن "أنقرة لن تتهاون مع الإرهاب، وعازمة على مكافحته".
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أردوغان: إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" يواصلون استهداف المدنيين والأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.