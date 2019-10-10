مصر .. إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بسيناء

القاهرة/ الخليج 365

أعلن التلفزيون المصري، الخميس، إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش، التابعة لمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون أن "قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات (الحواجز) الأمنية بالعريش بعمل انتحاري".

وأشار إلى "مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله".

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ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19.20 ت.غ.

ووفق مراقبين عسكريين بمصر، تراجعت نسبيا وتيرة المواجهات المسلحة في شمال سيناء.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، أعلن الجيش المصري إطلاق عملية عسكرية موسعة في سيناء وأجزاء من الظهير الصحراوي الغربي لوادي النيل (غرب)، بالتعاون مع قوات الأمن التابعة للداخلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.