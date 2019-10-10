السودان.. تشكيل مجلس الدفاع والأمن برئاسة "البرهان‎"

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أصدر مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الخميس، مرسوما جمهوريا بتشكيل مجلس الدفاع والأمن، برئاسة عبد الفتاح البرهان.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، اطلعت عليه الخليج 365.

ووفق البيان، يترأس البرهان (رئيس مجلس السيادة) مجلس الدفاع والأمن، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

وأوضح أن المجلس "يختص بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان وسلامة أراضيها".

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كما يصدر المجلس موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، ومتابعة وإصدار موجهات التخطيط لبناء وتطوير والإيفاء باحتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى.

ومن مهامه أيضا الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطنيِ، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.

وأيضا التوصية لمجلس السيادة الانتقالي بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، وكذلك التوصية بإعلان الحرب.

وبدأت مرحلة انتقالية بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام في أرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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