الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

نيويورك / محمد طارق/ الخليج 365

دعت الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن قلها إزاء تداعيات العنف على حياة الأطفال في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المتحدث الأممي، إن "منسق الشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، جيمي مكغولدريك، أعرب عن قلقه العميق اليوم (الخميس) بشأن تأثير العنف في الاحتجاجات على الأطفال".

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وأردف قائلا: "دعا مكغولدريك إسرائيل إلى عدم استخدام القوة المفرطة، وفي الوقت نفسه حث حماس على عدم تعريض الأطفال للأذى".

وتابع: "منذ 30 (مارس) آذار 2018، قُتل 40 طفلا فلسطينيا وأصيب 1521 بالذخيرة الحية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.