نائب أردوغان: على العالم فصل الأكراد عن المنظمات الإرهابية

أنقرة/ الخليج 365فؤاد أوقطاي في مقابلة متلفزة:

- "نبع السلام" ستستمر حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين

- 6 شهداء من المدنيين ارتقوا جراء هجمات "ي ب ك" على تركيا

- نكافح ضد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وليس الأكراد

- تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي أو بلد ما بأن يشكل خطرًا عليها



شدّد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أن تركيا تكافح ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وليس الأكراد، داعيًا العالم إلى فصل الأكراد عن المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي أر تي وورلد" التركية الحكومية الناطقة بالإنكليزية، حول عملية "نبع السلام" المستمرة شرق الفرات بسوريا.

وأشار أوقطاي إلى أن العملية العسكرية ستستمر حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وأضاف: "نكافح ضد تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي وليس الأكراد، ويجب على العالم أن يفصل الأكراد عن المنظمات الإرهابية".

وتابع: "ارتقى 6 شهداء من المدنيين جراء هجمات ي ب ك على بلادنا"، داعيا "العالم برمته إلى أن يرى هذا الفرق، فمن جهة هناك دولة مسؤولة تحارب الإرهاب، وفي الطرف الآخر تنظيم إرهابي".

وأكد أن "تركيا تولي اهتماما لعدم سقوط ضحايا مدنيين في عملية نبع السلام".

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ولفت إلى أن "عددا كبيرا من مواطني تركيا من أصول كردية، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يضم أكبر عدد من النواب من أصول كردية أيضًا".

واستطرد: "نحن لا نكافح ضد الأكراد.. نحن نعيش سوية في هذا المنطقة من العالم منذ مئات الأعوام، أتراكًا وأكرادًا وعربًا، ولا توجد مشكلة أبدًا".

وتابع أن "تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي أو بلد ما بأن يشكل خطرًا عليها، بما في ذلك تنظيم داعش".

كما أكد أن "نبع السلام" التركية ليست "عملية احتلال"، وأن تركيا تسعى لضمان الاستقرار بمنطقة معينة حتى يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم، بما في ذلك الأكراد السوريون.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.