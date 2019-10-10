ألطون يتعهد بالقصاص لشهداء الهجمات الإرهابية في تركيا

أنقرة/ الخليج 365

تعهد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الخميس، بالقصاص من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، ردا على هجماتهم على المدنيين في تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على "تويتر"، في تعليقه على استهداف "ي ب ك" الإرهابي مدنا تركية، راح ضحيتها العديد من المدنيين.

وأضاف "الإرهابيون لا يحترمون مفاهيم الأخلاق، سنصطادهم وننتقم لشهدائنا".

وأشار أن المدنيين في تركيا يتم استهدافهم من قواعد تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي سوريا.

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وأكد ألطون أن هجمات إرهابية بقذائف إرهابية قتلت رضيعا عمره 9 أشهر.

والخميس، استشهد 6 مدنيين، منهم رضيع سوري و3 أطفال، جراء سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون من الأراضي السورية، على مناطق حدودية بولايتي شانلي أورفة وماردين جنوب شرقي تركيا.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.