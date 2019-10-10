"نبع السلام".. تحرير 3 قرى جديدة في "تل أبيض"

تل أبيض/ الخليج 365

تمكنت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، من تطهير 3 قرى جديدة تابعة لمنطقة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية، من الإرهابيين.

وقال مراسل الخليج 365 إن قوات الجيش التركي والجيش الوطني السوري تمكنت من تحرير قرى "برزان" و"الجديدة" و"كصاص".

وبذلك ارتفع عدد القرى المحررة من قبضة إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" إلى 11 قرية في اليوم الثاني من العملية العسكرية.

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ويواصل الجيش الوطني السوري اتخاذ التدابير الأمنية في هذه القرى، وأعمال البحث والتمشيط.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.