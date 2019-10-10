«الأخضر» ينتصر على سنغافورة بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق المنتخب السعودي فوزا هاما على نظيره منتخب سنغافورة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

واستهل “الأخضر” أهدافه عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 28، وأضاف المهاجم الشاب عبدالله الحمدان الهدف الثاني عند الدقيقة 61 ، قبل أن يعود عبدالفتاح ليحرز الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة 67.

وبهذا الانتصار يصبح رصيد “الأخضر” 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب اليمن 2 – 2 ، ليتصدر بذلك مجموعته.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء القادم على استاد فيصل الحسيني بمدينة رام الله.