دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر جوجل الذي يعقد يوم 15 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة جوجل مؤتمرها القادم في مدينة نيويورك خلال الأسبوع المقبل، لتقدم الإصدارات الجديدة من هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL. كما سيكون لدى جوجل مزيد من الإعلانات المتوقعة خلال الحدث والتي نستعرضها في السطور القادمة.

قدمت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية الكثير من التفاصيل حول مواصفات وتصميم هواتف جوجل المرتقبة Pixel 4، حيث بدأت التسريبات بمنشور من Brandon Barbello على مدونة Pixel أشار فيها إلى أن هواتف Pixel 4 ستنطلق بتقنية رادار لإستشعار الحركة الذي عرف بمشروع Soli.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

ومن المقرر أن تأتي ميزة Motion Sense في هواتف Pixel 4 لتدعم المستخدم في التحكم في تخطي الأغاني في قوائم التشغيل، أو توقيف المنبه بشكل مؤقت، أو غلق الصوت في الهاتف إلى جانب مهام أخرى وذلك عبر التلويح باليد من مسافة فوق الشاشة.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يعمل الرادار على تمكين تقنية التعرف على الوجه على هواتف Pixel 4، لذا تشير التوقعات إلى أن جوجل تقدم إصدارات هذا العام دون ميزة إستشعار البصمة.

من جانب أخر كشفت التسريبات على أن هواتف Pixel 4 تنطلق بتقنية Pixel Neural Core، التي عرف في السابق من جوجل بتقنية Visual core، والتي قدمت في كاميرة هاتف Pixel 3، أيضاً من بين المميزات التي تقدم من جوجل هذا العام في تطبيقات تعمل على دعم وحماية المستخدم أثناء القيادة وتحديد الأعطال في السيارة.

ولقد إختارت جوجل في ألوان هواتف Pixel 4 هذا العام اللون البرتقالي، ومن المتوقع أن ينطلق بمستوى سعر يتخطى هاتف iPhone 11، أيضاً من بين المميزات التي تقدم في هواتف Pixel 4 في مساعد جوجل الرقمي الذي يأتي بترقية جديدة لدعم المستخدم في تنشيط سريع وإلقاء الأوامر الصوتية عند رفع الهاتف مباشرة.

وتشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم إصدار خاص من هواتف Pixel 4 يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، إلا أن هذا الإصدار قد يقدم لاحقاً من الشركة.

أيضاً من بين الإعلانات المتوقعة خلال حدث جوجل الذي يقام في يوم 15 من أكتوبر، إصدار جديد من أجهزة Pixelbook، وهو ما أشار إليه تقرير نشر عبر 9to5Google، حيث من المتوقع وفقاً للتقرير أن تقدم جوجل جهاز Pixelbook جديد والذي يتميز بنظام Chrome لكن مع مستوى تسعير أقل من الإصدارات السابقة.

كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز الجديد سيأتي بعنوان Pixelbook Go، كما يضم شاشة بجودة عرض 4K مع أبعاد 16:9، أيضاً من المتوقع ألا يدعم هذا الإصدار إنحناء الشاشة لوضع الجهاز اللوحي.

وأضاف تقرير 9to5Google إلى أن جهاز Pixelbook Go سيأتي بتصميم أفضل في دعم المستخدم في التنقل بسلاسة وحمل الجهاز، مقارنة بجهاز Pixelbook الحالي، إلا أن Pixelbook Go لن يأتي بمستوى التصميم المميز لجهاز Pixelbook الزجاجي ومن الألومنيوم.

أيضاً بالإضافة إلى منتجات جوجل السابقة، تشير التوقعات إلى أن عملاق البحث ستقدم إصدار جديد من خط إنتاج Nest، إلا أن التفاصيل مازالت محدودة حول هذا المنتج، فقد ظهر مكبر صوتي ذكي بتصميم صغير الحجم يشار إلى أنه Nest Mini في تسريبات جاءت عبر FCC، وتشير التسريبات إلى أن مكبر Nest Mini سيأتي بميزة التبثبت على الحائط، وأيضاً مقبس لسماعات الرأس.

في النهاية علينا أن نترقب مؤتمر جوجل الذي يقام في 15 من أكتوبر لنتعرف بشكل أوضح على تقنية عملاق البحث التي تنطلق قريباً لتنافس في الأسواق قبل نهاية هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر جوجل الذي يعقد يوم 15 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.