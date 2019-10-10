شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: أردوغان مجرم قاتل فتح حدود تركيا لأكثر من 170 ألف إرهابى ليقتلونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الخارجية السورى، ​فيصل المقداد، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كاذب سيحاسبه التاريخ على كل ما ارتكبه من جرائم وما زال يرتكبها بحق الشعب السورى.

وأضاف المقداد، بحسب روسيا اليوم: "أن أردوغان مجرم قاتل فتح حدود تركيا أمام أكثر من مئة وسبعين ألف إرهابى لكى يمارسوا القتل والإرهاب فى جميع أنحاء سوريا".

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وصرح بأنه "لولا الجرائم التى اقترفها النظام التركى بحق سوريا لما كان هاجر مواطن سورى واحد لا إلى تركيا ولا إلى غيرها"، متابعا القول: "لو كان الجيش السورى موجودا فى تلك المنطقة لما كان حدث ما حدث".

وأكد نائب الوزير على أن الجيش السورى سيواجه كل التحديات التى تواجهها سوريا كما فعل بالأمس واليوم وسيفعل غدا، مبينا أن الدولة السورية كانت وما زالت حريصة على كل مواطنيها وعلى عودتهم دون قيد أو شرط إلى أرضهم.

وأفاد الدبلوماسى السورى بأن "السؤال المطروح هو عندما تشكل تركيا تلك المنطقة ما الذى سيحل بسكان هذه المناطق الأصليين وبالبنى التحتية فى هذه المنطقة؟".