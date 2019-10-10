شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على الغزو.. مقتل 6 وإصابة 70 بقصف كردى على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت السلطات التركية بمقتل 6 وإصابة 70 شخصا، الخميس، فى قصف كردى طال جنوبى البلاد ردا على استمرار العدوان التركى فى شمالى شرق سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقتل 3 أشخاص فى إقليم نصيبين الحدودى فى محافظة مردين، وفق ما أفاد مسؤول تركى، وفى محافظة شانلى أورفا المجاورة، كما قتل ثلاثة أشخاص آخرين جراء سقوط قذائف وصواريخ على مدينتى أقجة قلعة وجيلان بينار، وفق السلطات المحلية.

وقالت السلطات التركية فى شانلى أورفا ومردين، فى بيان، إن 70 شخصا أصيبوا جراء القذائف التى أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على الأراضى التركية المحاذية للحدود مع سوريا.

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كما أسفرت قذائف الأكراد، فى أقجة قلعة، عن مغادرة عائلات عدة منازلها وخلت الشوارع بعدما طلبت البلدية من السكان الاحتماء، بحسب مراسلى وكالة فرانس برس.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" فى شرقى الفرات شمال شرقى سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذى يعانى ويلات الحرب منذ سنوات.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.