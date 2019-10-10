شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: العدوان التركى على سوريا يقوض الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت وزارة الخارجية الهندية أن العدوان العسكرى الذى تشنه تركيا على شمال شرقى سوريا قد يقوض الاستقرار فى المنطقة وعملية مكافحة الإرهاب. Advertisements وأعربت الخارجية الهندية - فى بيان صحفى وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الخميس - عن القلق العميق إزاء العدوان العسكرى الأحادى الذى تشنه تركيا فى شمال شرقى سوريا. ودعت الهند، تركيا إلى ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة سوريا والسلام الإقليمي، وحثتها على التسوية السلمية لجميع القضايا من خلال الحوار والمناقشة.

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